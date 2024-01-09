Дефицит калорий и бег: Эксперт пояснил, как быстро вернуть форму после новогодних праздников

Праздничные выходные прошли быстро. В итоге многие россияне и не заметили, как в первый рабочий день цифра на весах стала выше. Эксперт рекомендует начать с питания. Важно, чтобы у человека был дефицит калорий. Не стоит резко ограничивать себя и переходить исключительно на овощи.

«Для начала, нужно сделать первый шаг — скорректировать питание», — говорит спикер Inkazan.ru.

После корректировки питания необходимо постепенно заниматься спортом. Лучше всего выбирать бег.

«И вот теперь уже можно бежать. В прямом смысле, бег — одно из самых простых, но при этом эффективных упражнений. Регулярные пробежки способны привести мышцы всего тела в тонус, сжечь лишний жир и улучшить работу сердечно-сосудистой системы», — говорит Андреева.

Когда погода не позволяет бегать, то можно сходить в спортивный зал. Альтернатива бегу - это эллипс или велотренажер. Эксперт рекомендует предварительно определить зону пульса - это индивидуальный параметр для каждого человека, который легко высчитать по следующей формуле:

«200 — ваш возраст = пороговая аэробная зона (ПАЗ), ПАЗ ÷ 100 * 70 = зона жиросжигания».

При аэробных нагрузках в первую очередь организм «съедает» мышцы, а только потом уже жир. Определение зоны пульса и подбор упражнений позволит снизить негативный эффект.

«Все дело в том, что большие мышцы требуют больше калорий от организма. Это приводит к тому, что лишние калории становятся не жировыми отложениями, а кормом для мышц», — говорит Валерия Андреева, представитель бренда Proxima, член сборной команды России по легкой атлетике, мастер спорта международного класса.

Однако, ограничиться только такими нагрузками, как бег, не выйдет. Следующий этап - придание телу рельефности. Важно подобрать программу занятий с использованием гантелей, которую при желании можно выполнять в домашних условиях.

Практический психолог Виктория Колодяжная рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как сосредоточиться на работе после длительных выходных дней.