Дело блогера-иноагента Дудя* передали в суд для заочного рассмотрения

Басманная межрайонная прокуратура завершила формирование обвинительного заключения по уголовному делу в отношении физического лица, признанного иностранным агентом, Юрия Дудя*. Соответствующая информация была распространена через официальный телеграм-канал надзорного ведомства столицы.

Согласно данным ведомства, уголовное дело было инициировано на основании материалов проверки, проведенной московской прокуратурой. В ходе следствия правоохранительные органы изучали факты уклонения от выполнения обязанностей, установленных российским законодательством в отношении иностранных агентов. В результате расследования было выявлено, что 38-летний Юрий Дудь* в течение года дважды нарушил регламент деятельности иностранного агента. За эти нарушения к нему применялись меры административной ответственности.

Как уточнили в прокуратуре, журналист и блогер не соблюдал требования законодательства. Он продолжал распространять материалы через один из мессенджеров, не маркируя их соответствующим статусом иностранного агента. В связи с этим фигурант был объявлен в межгосударственный розыск, а суд заочно избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело передано в судебные инстанции для рассмотрения по существу. По сведениям телеграм-канала «112», журналисту, который покинул территорию Российской Федерации, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что певице-иноагенту Монеточке** ограничили въезд в несколько стран за критику РФ.

*Физическое лицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иноагентов.

**Физическое лицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иноагентов.