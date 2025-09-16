Певице-иноагенту Монеточке* ограничили въезд в несколько стран за критику РФ
Певице-иноагенту Монеточке* закрыли въезд в Сербию, Турцию и ОАЭ за критику РФ
Известной певице-иноагенту Монеточке* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова*) закрыли въезд в ряд стран: Сербию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщил телеграм-канал Mash, причиной стали ее критические высказывания в адрес России после переезда в Литву в 2022 году.
По информации источника, ограничения на въезд распространяются и на другие государства, имеющие соглашение о безвизовом режиме с Российской Федерацией. Таким образом, как отмечает Mash, территория, доступная для передвижения Монеточки, теперь ограничивается странами Шенгенской зоны.
Ранее сообщалось, что в Севастополе запретили исполнять песни иноагентов.
*внесена Минюстом в список иностранных агентов.