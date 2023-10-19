Демографический кризис: Почему правительство все чаще заявлет о проблеме

Депутаты призывают россиян больше заводить детей. Аналитики уверены, что стимулировать рост рождаемости можно только высокими денежными пособиями, сообщает newizv.ru .

Правительство России с обеспокоенностью наблюдает за тем, как все чаще россияне отказываются заводить семьи. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что современные семьи с радостью заводят домашних питомцев, но не спешат повышать демографический уровень.

Вице-премьер Госдумы Анна Кузнецова высказала мнение, что современные девушки должны начинать рожать как можно раньше, чтобы стать мамами минимум трех детей в течение всей жизни. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также призывает россиян работать над увеличением населения.

Развитие, карьера, путешествия, боязнь ответственности – россияне называют много причин, по которым не решаются на рождение детей. Аналитики же уверены, что причина может быть одна – это неуверенность в материальном благополучии на ближайшее время. Издание «Новые Известия» также недавно поднимало в своем материале вопрос низкой рождаемости.

В качестве примера можно рассматривать модель во Франции. Женщины рожают уже после 30 лет. К этому времени они получают образование, выходят замуж, достигают высот в карьере. Франция – одна из стран Европы, где высокий демографический уровень. Причина - государство обеспечивает потребности граждан, выплачивает достойные пособия беременным и матерям.