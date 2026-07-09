Атака на Москву: силы ПВО сбили БПЛА на подлете к столице

Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили БПЛА, направлявшийся в сторону Москвы в ночь на 10 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

БПЛА, летевший в направлении Москвы, был уничтожен силами противовоздушной обороны Минобороны России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Они обследуют территорию и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности.

Информация о возможных разрушениях или пострадавших на момент публикации не поступала.

Ранее сообщалось об атаке беспилотников на регионы России 9 июля 2026.