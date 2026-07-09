Море забрало пляж: Калининградская область пережила удар аномальной стихии

В ночь с 7 на 8 июля Калининградская область столкнулась с редким для середины лета природным явлением — мощным циклоном. Ураганный ветер, достигавший в порывах 32 м/с, сопровождался сильными ливнями и грозами, что привело к серьезным разрушениям на побережье Балтийского моря, пишет ТАСС.

Последствия стихии в цифрах и фактах

Инфраструктура: Ветер повалил более 100 деревьев, которые повредили 14 автомобилей и кровлю жилого дома. В ряде районов были зафиксированы локальные подтопления и перебои с электроснабжением.

Транспорт: На областных дорогах было заблокировано 35 участков из-за упавших деревьев (уже расчищены). Железнодорожное сообщение в Светлогорском направлении было временно скорректировано из-за обрыва контактной сети.

Энергетика: Энергетикам удалось оперативно восстановить подачу электричества в 93 населенных пунктах.

Администрация Калининграда прогнозирует, что на устранение всех последствий непогоды уйдет около недели.

Пострадавшие курорты

Наиболее серьезный урон понесли популярные туристические центры — Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный:

Пляжи: В Зеленоградске море практически полностью поглотило пляжную полосу. Шезлонги, зонтики и пляжное оборудование были либо унесены волнами, либо разрушены.

Прибрежная инфраструктура: В прибрежных зонах кафе оказались подмыты и засыпаны песком, повреждены элементы променадов, включая ограждения детских площадок. Уровень воды в прибрежных районах повышался до 8 см из-за сочетания штормового нагона и обильных осадков.

Уникальность ситуации

Эксперты отмечают аномальность случившегося. Научный сотрудник БФУ им. И. Канта Николай Белов подчеркнул, что штормовая активность такой силы в июле — крайне редкое явление для региона, где подобные циклоны обычно характерны для осенне-зимнего сезона. Причиной стал циклон, пришедший с Южной Балтики, чья тыловая часть продолжит влиять на погоду в области до конца недели (ожидаются прохлада и умеренный ветер).