Ученые ВШЭ выяснили как вид собственного лица в зеркале меняет работу мозга
Исследователи из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) обнаружили необычный нейрофизиологический эффект. Оказалось, что при взгляде на собственное лицо у мужчин временно нарушается естественная связь между сердечным ритмом и моторной корой головного мозга. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.
Суть эксперимента
В норме активность моторной коры — зоны, отвечающей за произвольные движения, — ритмично синхронизирована с сердцебиением. Нейроны «подстраиваются» под определенные фазы сердечного цикла. Ученые предположили, что вид своего лица, как ключевого элемента образа «Я», должен усиливать эту связь. Однако результаты эксперимента с участием 15 мужчин показали обратное.
В ходе исследования испытуемым демонстрировали три типа объектов:
- Фотографию их собственного лица.
- Фотографию лица постороннего человека.
- Нейтральную геометрическую фигуру.
Для фиксации данных использовались электрокардиограмма и транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС), синхронизированная с ударами сердца при помощи специально разработанного алгоритма HarPULL.
Почему мозг «теряет» сердцебиение
Выяснилось, что при просмотре своего изображения связь между сердцем и моторной корой резко ослабевает. Авторы исследования объясняют это так:
- Собственное лицо является для мозга чрезвычайно мощным внешним стимулом.
- Переключение внимания на этот визуальный образ заставляет мозг «игнорировать» внутренние телесные сигналы (включая сердечный ритм).
Наиболее выраженный эффект подавления этой связи наблюдался у участников с высокой «интероцептивной точностью» — тех, кто способен хорошо чувствовать биение собственного сердца без специальных приборов.
Значение открытия
Это исследование позволяет по-новому взглянуть на то, как наше сознание интегрирует внешний образ тела с внутренними процессами. Полученные данные могут стать фундаментом для разработки инновационных методов нейрореабилитации, помогающих пациентам с нарушениями восприятия собственного тела или расстройствами самосознания.
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