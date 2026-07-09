Ученые ВШЭ выяснили как вид собственного лица в зеркале меняет работу мозга

Исследователи из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) обнаружили необычный нейрофизиологический эффект. Оказалось, что при взгляде на собственное лицо у мужчин временно нарушается естественная связь между сердечным ритмом и моторной корой головного мозга. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Суть эксперимента

В норме активность моторной коры — зоны, отвечающей за произвольные движения, — ритмично синхронизирована с сердцебиением. Нейроны «подстраиваются» под определенные фазы сердечного цикла. Ученые предположили, что вид своего лица, как ключевого элемента образа «Я», должен усиливать эту связь. Однако результаты эксперимента с участием 15 мужчин показали обратное.

В ходе исследования испытуемым демонстрировали три типа объектов:

Фотографию их собственного лица.

Фотографию лица постороннего человека.

Нейтральную геометрическую фигуру.

Для фиксации данных использовались электрокардиограмма и транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС), синхронизированная с ударами сердца при помощи специально разработанного алгоритма HarPULL.

Почему мозг «теряет» сердцебиение

Выяснилось, что при просмотре своего изображения связь между сердцем и моторной корой резко ослабевает. Авторы исследования объясняют это так:

Собственное лицо является для мозга чрезвычайно мощным внешним стимулом.

Переключение внимания на этот визуальный образ заставляет мозг «игнорировать» внутренние телесные сигналы (включая сердечный ритм).

Наиболее выраженный эффект подавления этой связи наблюдался у участников с высокой «интероцептивной точностью» — тех, кто способен хорошо чувствовать биение собственного сердца без специальных приборов.

Значение открытия

Это исследование позволяет по-новому взглянуть на то, как наше сознание интегрирует внешний образ тела с внутренними процессами. Полученные данные могут стать фундаментом для разработки инновационных методов нейрореабилитации, помогающих пациентам с нарушениями восприятия собственного тела или расстройствами самосознания.

5 заголовков для Google новостей

Ученые ВШЭ выяснили как вид собственного лица в зеркале меняет работу мозга Исследование ВШЭ: созерцание своего лица отключает связь сердца с моторной корой Российские нейробиологи обнаружили необычный эффект при взгляде на себя в зеркало Мозг мужчин переключается при виде собственного лица: открытие ученых Новое исследование ВШЭ объяснило реакцию мозга на собственный образ