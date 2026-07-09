В разгаре сезон кабачков — овоща, который дачники часто раздают соседям, а горожане покупают за копейки. Однако в беседе с « Радио 1 » диетолог, нутрициолог Роман Пристанский рассказал, главное в этом овоще — не доступность, а его уникальный состав и универсальность в кулинарии.

Как отметил специалист, кабачок — отличный источник клетчатки, а также содержит много калия и воды. Именно это сочетание, по его мнению, обеспечивает основные полезные свойства. Включение кабачка в рацион помогает снижать уровень сахара в крови и поддерживает работу кишечника.

Особое внимание эксперт обратил на калий: он регулирует мышечные сокращения, включая сердечную мышцу, и влияет на артериальное давление. Калий действует как проводник электрических импульсов, благодаря которым работают все мышцы организма, в том числе сердце и нервная система.

При этом кабачок остается низкокалорийным продуктом, что делает его идеальным для диетического питания. Диетолог посоветовал активнее включать этот овощ в повседневное меню — как в свежем, так и в приготовленном виде.

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