Самсон Сеногной: почему 10 июля важно для урожая и что нельзя делать в этот день
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
10 июля православном календаре — день памяти преподобного Сампсона Странноприимца. Святой, живший в VI веке в Константинополе, вошел в историю как великий врач-бессребреник. Оставив знатную жизнь и богатство, он посвятил себя служению обездоленным, бездомным и больным. За его безграничное милосердие Господь наделил его даром чудотворения и исцеления.
В народном календаре этот день получил суровое прозвище «Самсон Сеногной». Предки заметили, что именно с этой поры часто начинаются затяжные дожди, которые могли погубить скошенную траву, заготовленную для сена. Верующие в этот день посещают храмы, вознося молитвы святому об исцелении телесных и душевных недугов.
Коротко: главное о дне
- Отмечается день памяти преподобного Сампсона Странноприимца.
- В народе день называют «Самсон Сеногной» из-за погодных примет.
- Молитва святому помогает в поиске сил для исцеления и укреплении веры.
- Главный совет: проявите милосердие к тем, кто нуждается, следуя примеру святого Сампсона.
Подвиг любви и милосердия
Святой Сампсон был человеком высокой образованности и врачом по профессии. Его домом стала своего рода бесплатная лечебница, где он принимал каждого нуждающегося, не беря платы за лечение. В Константинополе его знали как «отца странников». Память о нем — это не просто дань истории, а призыв к нам: не проходить мимо боли ближнего и сохранять сострадание в современном мире.
Погодные приметы 10 июля
Народные наблюдения на день Самсона Сеногноя традиционно связаны с сельскохозяйственным циклом:
- Дождь на Самсона: Если 10 июля идет дождь — это предвещает ненастье на ближайшие семь недель. Трава после такого дождя могла начать гнить, отсюда и название «Сеногной».
- Солнечный день: Если с утра светит солнце, то сенокос пройдет удачно и заготовка кормов будет завершена в срок.
- Кучевые облака: Появление высоких облаков утром — к хорошей погоде, низкие и темные — к непогоде.
Что обязательно сделать 10 июля
- Посетить храм: Попросить святого Сампсона о здоровье для себя и своих близких.
- Проявить милосердие: Помочь кому-то из нуждающихся или заняться благотворительностью — в духе преподобного.
- Привести в порядок дела: Завершить начатые задачи до периода дождей, который может наступить согласно приметам.
Что нельзя делать 10 июля
- Осуждать и злиться: Как и в любой другой церковный праздник, важно хранить чистоту помыслов.
- Оставлять сено под угрозой: Если вы живете в сельской местности, приметы советуют поспешить с уборкой травы, если небо начинает хмуриться.
- Жадничать: Святой Сампсон был бессребреником, поэтому скупость в этот день считается неугодной.
Именины
Свои именины празднуют: Александр, Владимир, Георгий, Иван, Мартин, Петр, Самсон, Ян.
Какой праздник будет завтра
Одиннадцатого июля 2026 года Церковь чтит память святых мучеников Кира и Иоанна, а также совершается празднование иконы Божией Матери «Троеручица». Верующие готовятся к новым молитвенным трудам, сохраняя в сердце светлую память о преподобном Сампсоне.