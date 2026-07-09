Самсон Сеногной: почему 10 июля важно для урожая и что нельзя делать в этот день

10 июля православном календаре — день памяти преподобного Сампсона Странноприимца. Святой, живший в VI веке в Константинополе, вошел в историю как великий врач-бессребреник. Оставив знатную жизнь и богатство, он посвятил себя служению обездоленным, бездомным и больным. За его безграничное милосердие Господь наделил его даром чудотворения и исцеления.

В народном календаре этот день получил суровое прозвище «Самсон Сеногной». Предки заметили, что именно с этой поры часто начинаются затяжные дожди, которые могли погубить скошенную траву, заготовленную для сена. Верующие в этот день посещают храмы, вознося молитвы святому об исцелении телесных и душевных недугов.

Коротко: главное о дне

Отмечается день памяти преподобного Сампсона Странноприимца.

В народе день называют «Самсон Сеногной» из-за погодных примет.

Молитва святому помогает в поиске сил для исцеления и укреплении веры.

Главный совет: проявите милосердие к тем, кто нуждается, следуя примеру святого Сампсона.

Подвиг любви и милосердия

Святой Сампсон был человеком высокой образованности и врачом по профессии. Его домом стала своего рода бесплатная лечебница, где он принимал каждого нуждающегося, не беря платы за лечение. В Константинополе его знали как «отца странников». Память о нем — это не просто дань истории, а призыв к нам: не проходить мимо боли ближнего и сохранять сострадание в современном мире.

Погодные приметы 10 июля

Народные наблюдения на день Самсона Сеногноя традиционно связаны с сельскохозяйственным циклом:

Дождь на Самсона: Если 10 июля идет дождь — это предвещает ненастье на ближайшие семь недель. Трава после такого дождя могла начать гнить, отсюда и название «Сеногной».

Солнечный день: Если с утра светит солнце, то сенокос пройдет удачно и заготовка кормов будет завершена в срок.

Кучевые облака: Появление высоких облаков утром — к хорошей погоде, низкие и темные — к непогоде.

Что обязательно сделать 10 июля

Посетить храм: Попросить святого Сампсона о здоровье для себя и своих близких.

Проявить милосердие: Помочь кому-то из нуждающихся или заняться благотворительностью — в духе преподобного.

Привести в порядок дела: Завершить начатые задачи до периода дождей, который может наступить согласно приметам.

Что нельзя делать 10 июля

Осуждать и злиться: Как и в любой другой церковный праздник, важно хранить чистоту помыслов.

Оставлять сено под угрозой: Если вы живете в сельской местности, приметы советуют поспешить с уборкой травы, если небо начинает хмуриться.

Жадничать: Святой Сампсон был бессребреником, поэтому скупость в этот день считается неугодной.

Именины

Свои именины празднуют: Александр, Владимир, Георгий, Иван, Мартин, Петр, Самсон, Ян.

Какой праздник будет завтра

Одиннадцатого июля 2026 года Церковь чтит память святых мучеников Кира и Иоанна, а также совершается празднование иконы Божией Матери «Троеручица». Верующие готовятся к новым молитвенным трудам, сохраняя в сердце светлую память о преподобном Сампсоне.