В Москве и Подмосковье ожидаются аномальные осадки и штормовой ветер

С 10 по 12 июля 2026 года столичный регион окажется под влиянием мощного атлантического циклона. Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды: за выходные может выпасть от 50% до 90% месячной нормы осадков (суммарно 45–60 мм, местами до 80 мм). Об этом пишет Газета.ру.