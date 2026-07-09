В Москве и Подмосковье ожидаются аномальные осадки и штормовой ветер
МЧС: в Москве и Подмосковье ожидаются аномальные осадки и штормовой ветер
С 10 по 12 июля 2026 года столичный регион окажется под влиянием мощного атлантического циклона. Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды: за выходные может выпасть от 50% до 90% месячной нормы осадков (суммарно 45–60 мм, местами до 80 мм). Об этом пишет Газета.ру.
Прогноз погоды по дням:
- 10 июля (пятница): Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы и град. Температура в Москве +25…+27°C, по области до +31°C (на востоке). Ветер восточный 6–11 м/с, порывы до 15–20 м/с.
- 11 июля (суббота): Облачно с прояснениями. Днем дождь, местами сильный, грозы. Температура в Москве +24…+26°C. Ветер 6–11 м/с, при грозе порывы до 15–17 м/с.
- 12 июля (воскресенье): Самый дождливый день. Ожидается облачная погода, ночью сильный, местами очень сильный дождь и грозы. Днем осадки сохранятся. Температура воздуха понизится: ночью +16…+18°C, днем +21…+23°C. Порывы ветра до 15 м/с.
Рекомендации экстренных служб
В связи с прогнозируемыми опасными явлениями комплекс городского хозяйства Москвы напоминает о правилах безопасности:
- Не укрывайтесь под деревьями: из-за сильных порывов ветра возможен их повал.
- Парковка: не оставляйте автомобили под деревьями и шаткими рекламными конструкциями.
- На дорогах: водителям следует проявлять повышенную осторожность, избегать резких маневров и строго соблюдать скоростной режим в условиях плохой видимости.
- Городская инфраструктура: все городские службы, включая аварийные бригады и технику для откачки воды, переведены в режим круглосуточной готовности. Ведется усиленная очистка ливневых систем.