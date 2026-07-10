Информация о волонтерстве появится в электронных дневниках школьников по всей России
Депутат Метелев: Добро.рф интегрируют в школьные дневники до конца 2026 года
Председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы Добро.рф Артем Метелев сообщил ТАСС, что до конца 2026 года данные о волонтерстве с платформы появятся в электронных дневниках школьников по всей стране. Это позволит ученикам и их родителям узнавать о добровольческих проектах и присоединяться к ним, получая практический опыт.
По словам Метелева, в рамках совместной работы с Минцифры планируется интеграция модуля Добро.рф в электронные дневники. Таким образом, в одном месте будут собраны и оценки, и возможности для развития ребенка. Школьники смогут видеть актуальные социальные проекты и волонтерские активности, что сделает участие в добровольчестве более доступным и понятным.
Парламентарий также отметил, что волонтерство сегодня очень востребовано среди подростков и студентов. Оно помогает им получать жизненный опыт, навыки и компетенции, а также формировать традиционные ценности на практике. Добровольчество, по его мнению, является эффективной формой воспитания подрастающего поколения.
Интеграция стала одной из ключевых тем форума «Добрино», который проходит в Югре и посвящен устойчивому развитию проектов, регионов и сообществ. Организаторами выступили правительство Югры, АНО «Академия развития гражданского общества „Добрино“», Росмолодежь, Ассоциация Добро.рф и «Молодежный центр Югры». Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
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