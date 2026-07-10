Кошки остро реагируют на перемены в жизни — отпуска, поездки к ветеринару, переезды и даже появление нового члена семьи. Как рассказала сооснователь общественного движения «Дай лапу» Александра Нуриева в беседе с « Радио 1 », в 15% случаев к ним обращаются из-за заболеваний, спровоцированных стрессом.

Причина, по ее словам, в том, что кошки — домашние животные, для которых важен стабильный и привычный уклад. Любые изменения, даже временные, воспринимаются ими как угроза. При передаче питомца в новый дом специалисты всегда предупреждают будущих владельцев, что животному потребуется время на адаптацию. Именно поэтому эксперты не рекомендуют вывозить кошек на дачу в летний период.

Нуриева также отметила, что кошки перенимают эмоции хозяев. Если человек испытывает стресс, это неизбежно отражается на питомце. Животные с чувствительной нервной системой могут реагировать на повышенные тона в семье громким мяуканьем, показывая дискомфорт. Изменения в привычном распорядке, вызванные переживаниями хозяина, также сказываются на состоянии кошек.

По данным эксперта, за последний год продажи успокоительных препаратов для кошек выросли почти на треть, что свидетельствует о росте тревожных состояний среди домашних питомцев. Специалисты советуют владельцам минимизировать стрессовые факторы и заранее готовить кошек к возможным переменам.

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