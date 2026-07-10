Способ вылечить редкую форму ожирения найден

Международная группа ученых сообщила о прорыве в лечении гипоталамического ожирения — редкой формы заболевания, развивающейся после опухоли головного мозга или ее хирургического удаления. Результаты клинических испытаний препарата сетмеланотид опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Гипоталамическое ожирение возникает при повреждении гипоталамуса — области мозга, отвечающей за чувство насыщения, расход энергии и гормональную регуляцию. Такое осложнение нередко развивается у пациентов после лечения опухолей в этой зоне, особенно у детей. Из-за нарушения работы гипоталамуса человек теряет контроль над аппетитом и обменом веществ, что приводит к постоянному чувству голода и быстрому набору веса.

В ходе международного клинического исследования ученые проверили эффективность препарата сетмеланотид, который восстанавливает нарушенные сигналы о насыщении и расходе энергии в головном мозге. Испытания показали, что за год лечения индекс массы тела у пациентов в среднем снизился на 20%. Исследователи предполагают, что при более длительном применении препарата снижение веса может продолжиться.

Руководитель голландской части исследования, детский эндокринолог профессор Ханнеке ван Сантен отметила, что до сих пор врачи почти не могли помочь детям с гипоталамическим ожирением, лишь смягчая последствия заболевания. По ее словам, на фоне лечения дети не только теряли вес, но и становились более активными, у них уменьшались вялость, раздражительность и другие симптомы, связанные с ожирением.

Авторы подчеркивают, что речь идет о специфической форме ожирения, вызванной повреждением гипоталамуса, а не о распространенном ожирении, связанном с образом жизни.

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