Россияне стали чаще покупать автомобили с пробегом

По данным «Авито Авто», в первом полугодии 2026 года спрос на автомобили с пробегом увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В беседе с « Лентой.ру » они уточнили, что одновременно зафиксирован устойчивый рост интереса к китайским маркам.

К концу полугодия средняя цена подержанного автомобиля зафиксировалась на уровне 1,3 миллиона рублей. Лидером по динамике спроса стала одна из китайских марок — ее востребованность выросла на 44%. Еще два китайских бренда показали прирост на 21% и 19% соответственно. Среди отдельных моделей наибольший рост интереса зафиксирован у Nissan X-Trail, Renault Duster и Volkswagen Tiguan.

Сегмент SUV продолжает укреплять позиции, занимая 30% вторичного рынка. Самый заметный рост спроса зафиксирован в Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. В отдельных регионах динамика оказалась еще выше: в Новгородской области прирост составил 18%, в Кировской и Нижегородской — по 17%, в Татарстане — 16%.

При этом некоторые модели подешевели. LADA Kalina, LADA Priora и Chevrolet Lacetti потеряли в цене от 8% до 11%. Специалисты связывают это с насыщением рынка и изменением потребительских предпочтений.

Ранее сообщалось, что цены на вторичку выросли на 10%, а к концу года прибавят еще.