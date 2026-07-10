Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем канале в MAX рассказал о погодной ситуации в столице на предстоящие выходные, пишет « Российская газета ». По его словам, в субботу над регионом можно будет наблюдать сразу три циклона: хорошо известный «Бернадетт» окажется над территорией Беларуси, а два новых атмосферных вихря сформируются над севером Каспия и Удмуртией.

В воскресенье, как отметил синоптик, «Бернадетт» сместится на запад Центрального федерального округа и почти потеряет самостоятельность, а два других циклона объединятся в один с центром над левобережьем Средней Волги. В понедельник ожидается регенерация «Бернадетта», тогда как циклон над восточной частью европейской территории страны станет менее активным.

Осадков в столичном регионе выпадет много. В субботу прогнозируется от 9 до 14 миллиметров, а самым дождливым днем, по данным Леуса, станет воскресенье — от 12 до 17 миллиметров. Таким образом, с пятницы по воскресенье в Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков. При этом дожди будут распределяться неравномерно: местами возможны ливни, а где-то осадков будет немного. В понедельник интенсивность осадков существенно снизится.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье ожидаются аномальные осадки и штормовой ветер.