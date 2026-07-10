Франция выбила Марокко на втором чемпионате мира подряд
Франция обыграла Марокко и стала первым полуфиналистом чемпионата мира
Фото: [ФИФА]
Сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира, одолев команду Марокко со счетом 2:0.
Марокканцы с первых минут сделали ставку на плотную оборону, но французам время от времени удавалось создавать моменты. В середине первого тайма Килиан Мбаппе заработал пенальти, но не сумел с точки переиграть Яссина Буну.
Судьбу матча решили пять минут во втором тайме. Сначала Мбаппе открыл счет обводящим ударом из-под защитника, затем Усман Дембеле продвинулся к штрафной и выстрелил в дальний угол. Мбаппе забил восьмой гол на чемпионате и догнал в споре бомбардиров Лионеля Месси, у Дембеле пятый мяч на турнире.
Мбаппе не смог доиграть матч до конца, получив повреждение голеностопа, но и без своего капитана Франция без проблем довела матч до победы.
Четыре года назад французы и марокканцы играли в полуфинале, и тогда «трехцветные» победили с таким же счетом, что и сейчас.
В полуфинале Франция сыграет с победителем матча Испания — Бельгия.