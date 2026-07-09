Опасное затишье: Солнце ушло в тень и готовится ударить мощным взрывом — ждать ли магнитную бурю 10 июля
Активность нашего светила, державшая в напряжении метеозависимых людей в конце июня и начале июля, пошла на спад. Оба крупных центра активности, вызывавших геомагнитные возмущения, переместились на обратную сторону Солнца, поэтому в ближайшие сутки серьезных угроз из космоса не ожидается.
Геомагнитная обстановка: уровень спокойный
Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 10 июля магнитосфера Земли будет находиться в штатном режиме.
- Уровень активности: около 3,5 балла (зеленая зона).
- Риски: Серьезные магнитные бури исключены. Тем не менее, 41% вероятности отводится на «возбужденное» состояние магнитосферы. Это значит, что особо чувствительные люди могут ощутить легкий дискомфорт, но полноценного «удара» по здоровью не предвидится.
Атмосферное давление в Москве и Санкт-Петербурге
Погодные условия в крупнейших городах России 10 июля будут следующими:
- Москва: 747 мм рт. ст. Это практически идеальный показатель, соответствующий климатической норме. Никаких «качелей» давления не прогнозируется.
- Санкт-Петербург: 761 мм рт. ст. Это несколько выше нормы (755 мм рт. ст.). Повышенный фон может быть заметен метеочувствительным горожанам, но резких скачков эксперты не ожидают.
Мнение эксперта: буря или самовнушение?
Врач-невролог Михаил Кайгородцев отмечает, что прямая связь между магнитными бурями и плохим самочувствием научно не доказана. Часто люди склонны списывать на «космическую погоду» симптомы, вызванные стрессом или усталостью.
Однако доктор напоминает о «красных флагах», при которых нельзя заниматься самолечением и необходимо срочно обратиться к врачу:
- Головная боль, которая резко возникла после 50 лет.
- «Взрывная» боль, нарастающая за считанные секунды.
- Сопровождение боли спутанностью сознания, температурой или сыпью.
- Болевые ощущения, усиливающиеся при чихании или кашле.
Прогноз на июль: можно выдохнуть
Вторая половина июля, по предварительным прогнозам, ожидается спокойной. Периодически возможны кратковременные подъемы до 4 баллов, но сильных магнитных бурь на горизонте не просматривается.