Активность нашего светила, державшая в напряжении метеозависимых людей в конце июня и начале июля, пошла на спад. Оба крупных центра активности, вызывавших геомагнитные возмущения, переместились на обратную сторону Солнца, поэтому в ближайшие сутки серьезных угроз из космоса не ожидается.

Геомагнитная обстановка: уровень спокойный

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 10 июля магнитосфера Земли будет находиться в штатном режиме.

Уровень активности: около 3,5 балла (зеленая зона).

Риски: Серьезные магнитные бури исключены. Тем не менее, 41% вероятности отводится на «возбужденное» состояние магнитосферы. Это значит, что особо чувствительные люди могут ощутить легкий дискомфорт, но полноценного «удара» по здоровью не предвидится.

Атмосферное давление в Москве и Санкт-Петербурге

Погодные условия в крупнейших городах России 10 июля будут следующими:

Москва: 747 мм рт. ст. Это практически идеальный показатель, соответствующий климатической норме. Никаких «качелей» давления не прогнозируется.

Санкт-Петербург: 761 мм рт. ст. Это несколько выше нормы (755 мм рт. ст.). Повышенный фон может быть заметен метеочувствительным горожанам, но резких скачков эксперты не ожидают.

Мнение эксперта: буря или самовнушение?

Врач-невролог Михаил Кайгородцев отмечает, что прямая связь между магнитными бурями и плохим самочувствием научно не доказана. Часто люди склонны списывать на «космическую погоду» симптомы, вызванные стрессом или усталостью.

Однако доктор напоминает о «красных флагах», при которых нельзя заниматься самолечением и необходимо срочно обратиться к врачу:

Головная боль, которая резко возникла после 50 лет.

«Взрывная» боль, нарастающая за считанные секунды.

Сопровождение боли спутанностью сознания, температурой или сыпью.

Болевые ощущения, усиливающиеся при чихании или кашле.

Прогноз на июль: можно выдохнуть

Вторая половина июля, по предварительным прогнозам, ожидается спокойной. Периодически возможны кратковременные подъемы до 4 баллов, но сильных магнитных бурь на горизонте не просматривается.