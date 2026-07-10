Польский волейбол на грани конфликта с FIVB из-за участия России

Проблема становится особенно острой на фоне предстоящего мужского чемпионата мира, который пройдет в Польше в сентябре 2027 года. Сборная России, занимающая третье место в мировом рейтинге, является одним из фаворитов турнира. Однако ее участие остается под вопросом из-за позиции польских властей. Аналогичная ситуация может возникнуть уже в августе 2026 года на чемпионате Европы по пляжному волейболу в Старе-Яблонках.

Свидерский пояснил, что федерация волейбола находится в сложном положении: с одной стороны, необходимо выполнять решения международной организации, с другой — учитывать национальные ограничения, которые фактически не позволяют российским спортсменам получить визы для въезда в страну. При этом он подчеркнул, что не будет призывать к бойкоту матчей против России, считая такие шаги неэффективными и способными лишь навредить самой польской стороне. По его словам, окончательное решение должны принимать сами спортсмены. Ситуация остается неразрешенной и требует дипломатического вмешательства на уровне международных спортивных организаций.

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