От винтовки Мосина до автомата Калашникова: День оружейника будут праздновать пять дней

В Ижевске День оружейника будут праздновать пять дней, сообщил udm-info.ru. Празднование начнется в среду, 17 сентября, с открытия пятидневного промышленного форума.

По информации издания, на протяжении трех дней в городе пройдут различные развлекательные мероприятия, в том числе выставки оружия и военной техники, конкурс по стрельбе, огненная картина. В рамках промышленного форума состоится выставка продукцию российских компаний. Участниками станут более 40 компаний России.

По данным издания, мероприятие выполняет и образовательную функцию. Горожанам и гостям Ижевска расскажут не только об истории создания оружия, но и судьбах сотрудников отрасли. Рабочие, технологи и инженеры, управляющие, ученики оружейной школы и члены семей мастеровых на протяжении многих лет реализовывали проекты, благодаря которым появились винтовки Бердана и Мосина, пистолеты Ярыгина и Лебедева, автоматы Калашникова и Никонова, снайперские винтовки Драгунова и Чукавина.

По информации издания, в пятницу, 19 сентября, состоится Всероссийский форум студентов оборонных специальностей. Мероприятие пройдет в ИжГТУ. На праздничное утро анонсировано возложение цветов к Вечному огню.

«В 21:00 у стелы "Город трудовой доблести" зажгут огненную картину», — сообщил udm-info.ru.

По информации издания, в рамках празднования также запланирован авиафестиваль «Мирное небо».

