В Нахабино отпраздновали День урожая Подмосковья

До этого в Московской областной думе сообщили, что в Подмосковье осенью пройдет около 600 тематических и сельскохозяйственных ярмарок.

На празднике в Нахабино работали аттракционы, проходили мастер-классы, были организованы выставки «По России, танцуя», «Эволюция утюга» и «Чайный дворик». Гости водили хороводы. Также было сварено около 200 литров компота.

В рамках концертной программы выступили свыше 1 тыс. артистов из разных округов Подмосковья. Кроме того, был организован Нахабинский фестиваль «Праздник урожая». В нем приняли участие более 300 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей Москвы с Днем города.