День сердца и ЛОРа: что объединяет два медицинских праздника 29 сентября

В понедельник, 29 сентября, мировое сообщество отмечает Всемирный день сердца. В этот же день в России традиционно празднуют профессиональный праздник — День отоларинголога, сообщил sovainfo.ru.

По информации издания, Всемирный день сердца был учрежден по инициативе Всемирной федерации сердца в 1999 году с целью повышения осведомленности людей о сердечно-сосудистых заболеваниях. Изначально мероприятие проводилось в последнее воскресенье сентября, однако с 2011 года была закреплена постоянная календарная дата. Главная задача события — информирование населения о таких серьезных патологиях, как ишемическая болезнь сердца (ИБС), которая представляет собой нарушение кровоснабжения миокарда из-за поражения коронарных артерий, и инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения.

По данным издания, 29 сентября объединяет две значимые медицинские даты, направленные на сохранение здоровья человека. Отоларингологи занимаются диагностикой и лечением заболеваний, связанных с анатомией и физиологией ключевых ЛОР-органов: уха, горла, носа и придаточных пазух.

