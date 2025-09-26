В День добра и уважения губернатор Кузбасса купил продукты на ярмарке

По информации издания, возле администрации регионального правительства расположилась полевая кухня. Жителей и гостей города угощают гречневой кашей с мясом. Также могут предложить вкусный чай. На ярмарке презентован широкий ассортимент разных товаров. Так, можно пополнить запасы овощей и фруктов. Дачники, которые хотят получить такой же урожай, выбирают саженцы и цветочную рассаду.

По данным издания, рыба, мясо и молочные продукты также в большом количестве и хорошем качестве представлены на витринах. Некоторую продукцию горожане выращивали или производили самостоятельно. На продажу также выставлены продукты от известных производителей Кемерово, Анжеро-Судженска, Промышленновского и Топкинского районов.

По данным издания, на ярмарке также представлены украшения и изделия ручной работы, которые сделают квартиру более уютной и гостеприимной. Среди покупателей на ярмарке замечен губернатор региона Илья Середюк. Он приобрел продукты, а также пообщался с продавцами на тему стоимости продуктов.

