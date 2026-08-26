Комфорт и фрукты: сколько стоит осеннее путешествие в Узбекистан для двоих

Осень считается идеальным временем для экскурсионного отдыха в Узбекистане благодаря спаду летней жары и изобилию сезонных фруктов. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), спрос на направление заметно вырос, несмотря на то что стоимость программ и авиабилетов увеличилась в среднем на 5–15% по сравнению с прошлым годом, пишет stolica58 ,

Популярные туристические маршруты и направления

Главным экскурсионным направлением осеннего сезона остается классический маршрут Ташкент — Самарканд — Бухара. Многие путешественники расширяют программу визитом в Хиву для знакомства с историческим наследием региона. Кроме того, среди ценителей этнотуризма и традиционных ремесел возрастает популярность Ферганской долины.

Стоимость туров и вариантов размещения в 2026 году

Стоимость осенних туров на двоих (без учета авиаперелета) варьируется в зависимости от продолжительности поездки:

Короткие поездки (4–5 дней): от ₽70 тыс. на двоих (экспресс-туры по Ташкенту и Бухаре)

Средняя программа (5–6 дней): от ₽75 тыс. до ₽81 тыс.

Стандартный маршрут (7–8 дней): от ₽100 тыс. до ₽126 тыс.

Грандиозный тур (9–10 дней): от ₽130 тыс. до ₽155 тыс.

Стоимость перелета и итоговый чек отдыха

Стоимость авиаперелета из Москвы в Ташкент и обратно с багажом на середину сентября 2026 года начинается от ₽40–45 тыс. на одного человека. В результате минимальный бюджет полноценной поездки на двоих с учетом перелета и программы отдыха начинается от ₽150 тыс. рублей.