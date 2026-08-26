Шесть с половиной часов за бортом: как астронавты NASA и ЕКА чинили МКС

Спецкор ТАСС на Международной космической станции, космонавт Роскосмоса Анна Кикина сообщила об успешном завершении работ в открытом космосе астронавтами Анилом Меноном (NASA) и Софи Адено (ЕКА). В ходе шестичасовой внекорабельной деятельности экипаж установил новую антенну SGANT2, обеспечивающую устойчивую связь станции с Центром управления полетами в Хьюстоне.

Проведение ремонтно-восстановительных работ за бортом станций

Работы проводились на внешней стороне американского сегмента МКС-75. Члены международного экипажа Анил Менон и Социально-Европейского агентства Софи Адено завершили монтаж и подключение антенны связи «борт — Земля» SGANT2 строго в соответствии со сформированным графиком. Выход в открытый космос продлился 6 часов 30 минут.

Состояние оборудования и проведение дальнейших тестов

Новая антенна предназначена для передачи данных и поддержки стабильной высокоскоростной связи МКС с ЦУП в Хьюстоне (штат Техас). В ближайшее время специалисты на Земле совместно с экипажем станции проведут серию дополнительных тестов для проверки всех режимов работы установленного оборудования.

Опыт внекорабельной деятельности членов экипажа

Для астронавта Европейского космического агентства (ЕКА) Софи Адено прошедший выход в открытый космос стал вторым в карьере, в то время как для представителя NASA Анила Менона это уже третий рабочий выход за пределы орбитального комплекса. Экипаж выразил полное удовлетворение результатами выполненных задач.