«Не просто тревожные сигналы»: город под Кузбассом закрыл леса для грибников и туристов

Как проинформировал в своих соцсетях мэр Павел Камбалин, тревожные сигналы поступают сразу из нескольких точек: медведей замечали в Камешках, Сыркашах, у турбазы «Восход», а также в поселках Чульжан и Лужба. Слова градоначальника не оставляют сомнений в серьезности ситуации — звери подходят все ближе к человеческому жилью.

Стоит напомнить, что поводом для столь жестких мер стала недавняя встреча одного из местных рыбаков с лесным хищником. Мужчина столкнулся со зверем лицом к лицу и получил серьезные травмы. Пострадавший в настоящее время находится на лечении в больнице. Его состояние врачи оценивают как стабильное, но восстановление потребует времени.

По распоряжению мэра, усилены меры безопасности. Специалисты охотнадзора и опытные промысловики переведены на круглосуточное дежурство. Теперь они готовы незамедлительно выезжать на любой вызов, чтобы отогнать диких животных обратно в тайгу. В приоритете — не отстрел, а отпугивание и возвращение медведей в естественную среду обитания, однако в случае прямой угрозы жизни людей меры могут быть ужесточены.

Главный лесной инспектор Александр Гурылев в свою очередь обратился к жителям с настоятельной рекомендацией временно воздержаться от любых походов в лес. По его словам, лишний риск сейчас ни к чему: ни сбор грибов, ни прогулки, ни тем более сплавы по местным рекам не стоят того, чтобы подвергать свою жизнь опасности. Специалист предупредил, что в ближайшие дни лучше оставаться подальше от лесных массивов и не нарушать границы запретных зон, которые в ближайшее время будут обозначены дополнительными предупреждающими аншлагами.

Ранее сообщалось, что медведь перебегал дорогу в центре Междуреченска.