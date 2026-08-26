От Кр=1 до Кр=9: ученые напомнили главные пороги опасности магнитных бурь на 26 августа 2026-го
Среда, 26 августа 2026 года, проходит без резких колебаний геомагнитного поля. По прогнозам специалистов, индекс геомагнитной активности Кр останется на низком уровне и не превысит 1–2 баллов, что гарантирует спокойную обстановку для метеочувствительных людей и позволяет провести день с максимальной продуктивностью.
Прогноз геомагнитной активности и шкала Кр-индекса
В течение всех суток 26 августа показатель Кр будет сохраняться в спокойных значениях 1–2 баллов. Самый благоприятный и стабильный период приходится на вечерние часы, а к 21:00 ожидается лишь незначительное повышение показателя выше 1 балла, что полностью исключает риск возникновения геомагнитных возмущений.
Градация шкал магнитных бурь:
- Кр 0–2 — спокойное геомагнитное поле
- Кр 3 — незначительно повышенная активность
- Кр 4 — возбужденная магнитосфера
- Кр 5 (G1) — слабая магнитная буря (начальный порог)
- Кр 6 (G2) — Кр 8 (G4) — от умеренной до сильной магнитной бури
- Кр 9 (G5) — экстремальный геомагнитный шторм
Рекомендации по проведению дня с ровным геомагнитным фоном
Благоприятная обстановка позволяет использовать среду с высокой эффективностью без риска для самочувствия:
- Заниматься сложными задачами, требующими высокой концентрации, планирования и переговоров
- Проводить интенсивные спортивные тренировки и активные физические нагрузки
- Устраивать продолжительные прогулки на свежем воздухе
- Решать накопившиеся бытовые вопросы и совершать плановые визиты к врачам
- Обеспечить полноценный 8-часовой сон для восстановления ресурсов организма
Возможность отследить истинные причины недомоганий
Отсутствие внешних геомагнитных факторов дает метеозависимым людям возможность объективно оценить свое физическое состояние. Если в этот день проявятся неприятные симптомы (головная боль, усталость или скачки давления), их причиной являются внутренние факторы — недосып, стресс или накопленная утомляемость, а не солнечная активность.