Три вспышки магнитных бурь за несколько часов: прямое попадание по Земле угрожает метеопатам 27 августа
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН зафиксировали неожиданное пробуждение крупной активной области 4513, находившейся прямо в центре видимого диска Солнца. После серии вспышек уровня M ученые предупреждают о высоком риске прямых ударов корональной массы по Земле и вероятном росте геомагнитной активности к 27 августа 2026 года.
Внезапное пробуждение активного центра 4513 и вспышки уровня M
Группа солнечных пятен 4513, которую исследователи считали израсходовавшей свой потенциал («мертвой»), возобновила взрывную активность. За короткий промежуток времени было зарегистрировано сразу три сильные вспышки класса M (от M1.7 до M1.9), что почти удвоило месячный показатель августа. Ученые подчеркивают, что расположение области прямо в центре солнечного диска создает максимальные риски геомагнитных последствий для Земли, так как возможные выбросы плазмы направлены напрямую к нашей планете.
Динамика геомагнитного фона: контраст между 26 и 27 августа
По данным астрофизиков, в среду 26 августа геомагнитный фон сохранит временную стабильность (индекс активности составит около 1,5 балла при 78% вероятности спокойного дня). Однако уже в четверг, 27 августа, прогнозируется резкое ухудшение обстановки: ожидается повышение индекса до 4 баллов (возбужденная магнитосфера, оранжевый уровень, граничащий с полноценной магнитной бурей). В период 28–29 августа геомагнитный уровень сохранится на повышенной отметке в 3 балла.
Показатели атмосферного давления в Москве и Санкт-Петербурге
На фоне космической активности метеозависимым людям следует учесть и метеорологические параметры в крупнейших мегаполисах 26–27 августа:
- Москва: Атмосферное давление находится в пределах нормы — 751 мм рт. ст. днем и 754 мм рт. ст. ночью (климатическая норма 747–752 мм рт. ст.).
- Санкт-Петербург: Зафиксировано высокое атмосферное давление — от 760 до 767 мм рт. ст. днем и до 769 мм рт. ст. ночью (при норме 749–758 мм рт. ст.), что может вызывать недомогание у гипертоников и чувствительных людей.