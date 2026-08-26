Три вспышки магнитных бурь за несколько часов: прямое попадание по Земле угрожает метеопатам 27 августа

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН зафиксировали неожиданное пробуждение крупной активной области 4513, находившейся прямо в центре видимого диска Солнца. После серии вспышек уровня M ученые предупреждают о высоком риске прямых ударов корональной массы по Земле и вероятном росте геомагнитной активности к 27 августа 2026 года.

Внезапное пробуждение активного центра 4513 и вспышки уровня M

Группа солнечных пятен 4513, которую исследователи считали израсходовавшей свой потенциал («мертвой»), возобновила взрывную активность. За короткий промежуток времени было зарегистрировано сразу три сильные вспышки класса M (от M1.7 до M1.9), что почти удвоило месячный показатель августа. Ученые подчеркивают, что расположение области прямо в центре солнечного диска создает максимальные риски геомагнитных последствий для Земли, так как возможные выбросы плазмы направлены напрямую к нашей планете.

Динамика геомагнитного фона: контраст между 26 и 27 августа

По данным астрофизиков, в среду 26 августа геомагнитный фон сохранит временную стабильность (индекс активности составит около 1,5 балла при 78% вероятности спокойного дня). Однако уже в четверг, 27 августа, прогнозируется резкое ухудшение обстановки: ожидается повышение индекса до 4 баллов (возбужденная магнитосфера, оранжевый уровень, граничащий с полноценной магнитной бурей). В период 28–29 августа геомагнитный уровень сохранится на повышенной отметке в 3 балла.

Показатели атмосферного давления в Москве и Санкт-Петербурге

На фоне космической активности метеозависимым людям следует учесть и метеорологические параметры в крупнейших мегаполисах 26–27 августа: