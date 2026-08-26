«Краснодар» включился в борьбу за полузащитника «Крыльев» Олейникова

«Краснодар» включился в борьбу за полузащитника «Крыльев Советов» Ивана Олейникова. Как утверждает инсайдер Иван Карпов, именно «быки» имеют наибольшие шансы подписать футболиста, а не «Локомотив» и «Рубин», которые также интересуются Олейниковым.

«Краснодар» собирается заменить Олейниковым Никиту Кривцова, который выбыл на полгода из-за разрыва сухожилий.

«Локомотив» уже сделал конкретное предложение футболисту и самарскому клубу. Железнодорожники предложили за игрока 120 млн руб. Московский клуб готов платить Олейникову 4 млн руб. в месяц, а также выписать 20 млн руб. подъемных. Это предложение не устроило сторону игрока: там хотят 50 млн руб. подъемных и зарплату в 5 млн руб.

Олейников выступает за «Крылья Советов» с 2024 года. Ранее 28-летний воспитанник ЦСКА также играл за «Факел», «Чайку», «Шинник» и «Ахмат». В составе самарского клуба Олейников провел 69 матчей, забив 14 мячей и сделав 10 ассистов.