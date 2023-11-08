«Денег реально нет»: Жители карельской деревни осенью и весной ограничены в выезде

Жители карельской деревни не могут покинуть населенный пункт осенью и весной из-за того, что дороги размывает. Водителям требуется сопровождение УАЗика. Люди отчаянно просят помощи, но денег не то что на ремонт, а просто на посыпку гравием, нет, сообщает « Карелинформ ».

Жители деревни Тулокса в Олонецком районе обратились в редакцию КарелИнформа с просьбой о содействии в решении проблемы. Они прислали видео и фото того, как им приходится выезжать из деревни. Чтобы автомобиль проехал по размытой дороги, приходится помогать всей деревней.

Люди становятся в сторону и придерживают бревна. Это позволяет авто не забуксовать. Участие принимает сразу несколько человек. Еще один способ - попросить местного водителя УАЗика помочь проехать при помощи троса.

Дорога входит в зону ответственности Ильинского сельского поселения, администрация которого сообщает о нехватке денег на ее ремонт.

«Мы поддерживаем связь с администрацией Ильинского, прекрасно понимаем, что денег на ремонт просто не откуда взять. Администрация и рада бы была возможно отремонтировать дорогу, но денег реально нет», — рассказывает местная жительница изданию КарелИнформ.

Люди обращались за помощью к главе республики и прокуратуру, в следственный комитет и местную администрацию. Ни дно из обращений не принесло желаемого результата. Люди даже не надеются, что местная власть решит асфальтировать участок, который прилегает к поселку. Просят хотя бы выделить крупный гравий, чтобы было можно проезжать по участку. Жители согласны даже на то, чтобы засыпали не всю дорогу, а две самые проблемные зоны.