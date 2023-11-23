«Деньги дерут со всех»: Югорчане возмущены очередным повышением тарифов на капремонт

В региональную прокуратуру поступило заявление от представителей ОНФ по ХМАО с просьбой проверить корректность тарифов, которые установлены за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Жители возмущены, что произошло очередное повышение, но качество услуг остается по-прежнему низким, сообщает muksun.fm .

Югорчане оставляют негативные комментарии о том, как в их подъездах проводят капитальный ремонт. Люди рассказывают, что почтовые ящики пришли в негодность. Входные двери в подъезд требуют ремонта либо замены.

«Деньги дерут со всех, а ремонты делают в единичных домах. Не знаю, доживем ли до капремонта», — говорит Татьяна.

Некоторые горожане поделились мнением, что жильцам давно пора переходить на собственный спецсчет.

Эксперт ОНФ по ХМАО Евгений Печерица рассказал Муксун.fm, что недовольство жителей побудило общественников разобраться в ситуации с повышением тарифов на услуги югорского капремонта.

«Мы обратили внимание и попросили прокуратуру провести проверку по вопросу правомерности утверждения Приказа тарифов на 2024 год», — рассказал эксперт.

Эксперт рассказал, что департамент строительства и ЖКХ Югры обязан публиковать на своем сайте данные об экспертизе, в которой должны предоставляться основания для подорожания. На данный момент такой информации нет. Социальная напряженность растет именно из-за непонимания. Люди хотят знать, за что они платят деньги.

Стоимость минимального размера взноса на капитальный ремонт поднималась постепенно, начиная с 2022 года. Тогда рост составил 5,3%. В нынешнем году повышение зафиксировано на уровне 12,9%. Жителей проинформировали, что в 2024 году рост составит 5%.

В зависимости от того, из какого материала построен дом (деревянный или панельный), а также имеется ли в нем лифт, цены варьируются от 11,11 рубля за квадратный метр до 16,06 рубля.