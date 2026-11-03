В Дагестане раскрыли убийство 34-летней таксистки: подозревают бывшего мужа

В Дагестане полицейские за трое суток установили подозреваемых в убийстве 34-летней таксистки по имени Динара. По версии следствия, преступление было заранее спланировано, а к его организации мог быть причастен бывший супруг женщины. Об этом сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по республике Гаяна Гариева, пишет life.ru.

Динара пропала утром 30 октября. Около восьми часов она отвезла сына в детский сад, после чего сообщила родственникам, что отправляется на очередной заказ. Вскоре женщина перестала выходить на связь. Когда мать таксистки не смогла дозвониться до дочери, она обратилась в полицию.

Оперативники начали изучать записи камер видеонаблюдения и восстановили маршрут пропавшей. На кадрах они заметили автомобиль, который несколько раз двигался следом за машиной Динары, выдерживая небольшую дистанцию — примерно 10–15 метров.

Полицейские установили владельца подозрительного автомобиля. Выяснилось, что машина была передана знакомому якобы для ремонта. Им оказался бывший муж пропавшей женщины.

Мужчина сначала сам пришел в отдел полиции. Однако на следующий день он пожаловался на сильную боль в животе и вызвал скорую помощь. Его доставили в больницу с подозрением на острый аппендицит, после чего провели операцию. По оценке Гариевой, госпитализация могла быть попыткой избежать дальнейшего общения с оперативниками.

В ходе расследования правоохранители обнаружили на видеозаписях еще одного мужчину. Проверив круг общения бывшего супруга Динары, полицейские установили предполагаемого сообщника. После оперативных мероприятий обоих подозреваемых задержали.

По предварительной версии следствия, женщину заманили на встречу под видом заказа такси. После нападения тело вывезли на пустырь и закопали. Чтобы затруднить поиски, автомобиль погибшей перегнали в другое место, предварительно заменив регистрационные номера.

Материалы, собранные полицией, передали в Следственное управление СК России по Дагестану. Кроме того, правоохранители намерены доставить из Москвы женщину, которую подозревают в возможном участии в организации преступления. Ее роль предстоит установить следствию.

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