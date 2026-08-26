Технический сбой или атака? В «Командоре» объяснили, почему покупатели не могут оплатить покупки картами

В среду, 26 августа, покупатели красноярских магазинов сети «Командор» столкнулись с неожиданной проблемой: терминалы оплаты перестали принимать банковские карты. Рассчитаться за покупки можно было только наличными деньгами, что вызвало неудобства у многих посетителей, привыкших к безналичному способу оплаты, сообщил prmira.ru.

В пресс-службе сети оперативно отреагировали на многочисленные обращения и пояснили ситуацию. Как сообщили в компании, причиной сбоя стали временные технические сложности со связью. Из-за этого сервисы, функционирующие через беспроводные сети, работают с перебоями или вовсе недоступны.

Руководительница коммуникационного центра «Командора» Мария Сикора уточнила, что именно проблемы с Wi-Fi-соединением привели к тому, что оплата по картам временно недоступна. Специалисты компании уже занимаются устранением неполадок.

Ожидается, что в ближайшее время работоспособность терминалов будет восстановлена, и покупатели смогут вновь пользоваться привычными способами оплаты. Пока же администрация магазинов просит клиентов иметь при себе наличные деньги. О сроках полного восстановления системы не сообщается.

«Наши инженеры уже занимаются восстановлением работоспособности сети и локализуют проблему. Приносим извинения за доставленные неудобства. Мы прилагаем все усилия, чтобы в кратчайшие сроки вернуть все сервисы в штатный режим. О завершении работ сообщим дополнительно», — сказала представитель сети.

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