Воробьев посетил школу в Серпухове, которую откроют после капремонта к 1 сентября

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как завершается капитальный ремонт СОШ №7 в Серпухове. Она входит в состав комплекса «Центр непрерывного образования», который объединяет три школы и четыре детских сада, там учатся свыше 2,6 тыс. детей. Губернатор пообщался со строителями, а также с директорами других образовательных учреждений округа, где в этом году проводится капремонт. В общении с ними приняли участие депутат Госдумы Александр Коган и депутат муниципального Совета, руководитель Московского областного отделения «Здоровое Отечество» Алексей Батогов.

«У нас в Серпухове реализуется самая большая программа по капитальному ремонту школ в рамках президентского проекта. Что касается СОШ №7, то мы специально приехали сюда, чтобы лично проверить, как продвигаются работы. Сейчас строителям предстоит сделать финальный марш-бросок, чтобы до 1 сентября полностью завершить капремонт и дети могли вернуться в абсолютно обновленное здание. Вы — люди профессиональные, и я вижу, что все наши учителя уже во всеоружии и ждут Дня знаний», — сказал Воробьев.

Школу построили в 1975 году, к 1 сентября 2026-го по президентской программе специалисты полностью обновят здание и создадут современные условия для учащихся и педагогов. Руководитель компании-застройщика Андраник Навоян уточнил, что на данный момент ведутся генеральная уборка и клининг помещений, устанавливаются доски, парты, подключается оборудование.

В учреждении обустроили 10 математических классов, а также инженерный и ИТ-классы. Директор школы №7 Елена Головина отметила, что школа №7 — одна из крупнейших в Серпухове, там обучаются более 1 тыс. детей.

Ученики СОШ №7 традиционно демонстрируют высокий уровень подготовки. Ежегодно среди ее выпускников есть те, кто получает 100 баллов на ЕГЭ. В этом году один учащийся набрал максимальное количество баллов сразу по биологии и русскому языку.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 1/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 2/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 3/3

«У школы отличный педагогический коллектив с сильными результатами: в 2026 году здесь выпустились 11 медалистов, а один из учеников стал мультибалльником по русскому языку и биологии. Серпухов демонстрирует прекрасные показатели как по качеству образования, так и по созданию условий для педагогов. Именно поэтому в округе так эффективно работают президентская программа капитального ремонта школ, проект «Народная программа» и губернаторские инициативы. Серпухов — крупнейший наукоград России, и образование здесь объективно должно быть самого высокого уровня», — отметил Коган.

После капремонта в школе появятся новые пространства для дополнительного образования, там организуют школьный спортивный клуб, волонтерский и юнармейский отряды, отряд юных инспекторов дорожного движения и не только. Батогов подчеркнул, что капитальный ремонт уже на финишной прямой.

В общей сложности с 2022 года в Серпухове обновили 16 объектов образования, к 1 сентября этого года при федеральной поддержке капитально отремонтируют три школы и два детских сада: СОШ №10, Липицкая школа, корпус №2 Протвинского лицея, детский сад при школе №16 и дошкольный блок СОШ №18. Кроме того, продолжается масштабная реконструкция Губернского колледжа в Протвине.

В целом в Подмосковье к началу учебного готовятся открыть 57 учебных заведений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.