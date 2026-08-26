Олимпийская чемпионка Лью пропустит следующий сезон

Двукратная олимпийская чемпионка (в команде и в личном турнире) Алиса Лью объявила о пропуске следующего сезона.

«Я всегда стремлюсь ставить перед собой новые задачи, чтобы развивать мастерство и артистизм; для меня важно, чтобы спорт отражал мой личностный рост. Я возьму паузу, чтобы переосмыслить все, отточить детали и заняться другими важными вещами», — написала американская спортсменка в соцсетях.

21-летняя Алиса Лью пообещала болельщикам обязательно вернуться на лед, а пока она будет болеть за своих партнеров по команде.

На Олимпийских играх в Милане американка поразила болельщиков своей искренностью и артистизмом.

Ранее российские фигуристы высказались о своем выступлении на этапе юниорского Гран-при в китайском Сиане.