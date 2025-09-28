Депозит и экономия: блогер Лебедев обратился к простым россиянам

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в одном из своих выпусков, размещенных в социальной сети «ВКонтакте», поделился с россиянами рекомендациями финансового характера. По его мнению, ключевым принципом в нынешних условиях должна стать жизнь по средствам.

Лебедев отметил, что текущее состояние российской экономики отличается меньшей устойчивостью, чем это могло бы быть в мирный период. В связи с этим он обратился к аудитории с конкретным предложением. Он считает свой совет простым: не стоит тратить много денег. Блогер предположил, что в какой-то момент деньги еще могут пригодиться. В качестве примера блогер привел необязательность покупки дорогостоящей техники самых последних моделей.

Помимо этого, блогер рекомендовал гражданам более ответственно подходить к планированию семейного бюджета и откладывать сбережения. Еще одной мерой финансовой безопасности Лебедев назвал размещение денежных средств на банковских вкладах (депозитах). Эксперт рассказал, что простые рекомендации позволяют не только сохранить, но и приумножить капитал.

