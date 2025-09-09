Эксперты предупредили россиян об опасности тотальной экономии на отпуске

Россиянам порекомендовали не отказываться полностью от отпуска ради формирования подушки безопасности. Такой совет в интервью «Газете.Ru» дала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

По словам эксперта, оптимальным решением является первоначальное накопление суммы в размере трех месячных зарплат. После этого, отметила она, можно позволить себе траты на отдых без ущерба для финансовой стабильности.

Белянчикова, комментируя данные Росстата, отметила, что каждый третий россиянин предпочитает копить на черный день вместо того, чтобы инвестировать в качественный отдых.

Однако такой подход, подчеркивает эксперт, может привести к негативным последствиям — потере здоровья, профессиональному выгоранию и снижению продуктивности.

По словам Белянчиковой, в условиях замедления инфляции россияне смогут медленнее формировать свои накопления, уделяя больше внимания текущим радостям жизни. Такой компромиссный подход, считает эксперт, позволит сохранить баланс между финансовой безопасностью и качеством жизни.

По прогнозам специалиста, доля граждан, полностью сосредоточенных только на создании подушки безопасности, постепенно сократится, уступив место более сбалансированной модели финансового поведения.

