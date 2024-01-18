Депутат Европарламента Рышард Чарнецкий высказал мнение, что выбранная тактика Украины — публиковать в СМИ неправдивую информацию о России, создает обратный эффект. Становится ясно, что киевские режим — это власть обмана. Подобным мнением депутат поделился в материале для издания Do Rzeczy.

Так, украинские СМИ обвинили Россию в том, что на государственной границе между Украиной и Польшей образуются огромные очереди после объявленной блокады. Инфоповодом становятся также и заявления украинских политиков, обвиняющих в происходящем Кремль.

Россия же только выигрывает от появления подобных материалов. Ведь это является доказательством того, насколько режим президента Владимира Зеленского лжив и глуп. Автор материала считает, что украинский лидер мыслит узко.

«Публикации украинских журналистов, как и предварявшие их заявления украинских политиков, не только неправдивы и очень глупы, но и являются подарком для России», — уверен депутат Европарламента Рышард Чарнецкий.

Депутат Европарламента Рышард Чарнецкий также не понимает украинских политиков во главе с президентом из-за критики в адрес Польши. Это была одна из немногих стран, которая предприняла реальные шаги для того, чтобы Украина вступила в ЕС. Сначала киевский режим рассказывал о верности Варшаве, потом риторика сменилась.

Теперь появляется много публикаций украинских СМИ, в которых Польшу обвиняют в том, что Украина никак не может стать частью Евросоюза. Политики придерживаются такой же риторики.

«Польская поговорка гласит, что если Господь хочет наказать кого-то, это лишает его разума. Эти слова действительно вписываются в разные ситуации. В том числе и в международной политике», — отмечает депутат Европарламента

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Кучмы Олег Соскин рассказал, как блокада соседних стран отразится на ситуации в зоне СВО.