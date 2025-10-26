В аэропорту Ханты-Мансийска застряли 183 человека из-за замены борта

Крупная задержка рейса произошла в субботу, 26 октября, в аэропорту Ханты-Мансийска. Как сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, вылет авиарейса SU-1383 по направлению в московский аэропорт Шереметьево был задержан в связи с необходимостью замены воздушного судна.

По информации надзорного ведомства, на рейс, который изначально был запланирован на 13:55 по местному времени, зарегистрировались 183 человека. В настоящее время представители Сургутской транспортной прокуратуры взяли ситуацию на особый контроль. Они следят за соблюдением авиационных правил и оказанием всех положенных услуг задержанным пассажирам, чтобы не допустить ущемления их прав.

