В аэропорту Ханты-Мансийска застряли 183 человека из-за замены борта
В аэропорту ХМАО из-за смены самолета задержали вылет 183 пассажиров в Москву
Крупная задержка рейса произошла в субботу, 26 октября, в аэропорту Ханты-Мансийска. Как сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, вылет авиарейса SU-1383 по направлению в московский аэропорт Шереметьево был задержан в связи с необходимостью замены воздушного судна.
По информации надзорного ведомства, на рейс, который изначально был запланирован на 13:55 по местному времени, зарегистрировались 183 человека. В настоящее время представители Сургутской транспортной прокуратуры взяли ситуацию на особый контроль. Они следят за соблюдением авиационных правил и оказанием всех положенных услуг задержанным пассажирам, чтобы не допустить ущемления их прав.
