Депутат Госдумы: Ориентировочный ущерб аэропорта в Дагестане составляет 285 млн рублей

Депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров сообщил на странице в интернет-мессенджере, что протесты в Дагестане нанесли ущерб аэропорту. Ориентировочная сумма ущерба - 285 миллионов рублей, сообщает агентство « РИА Новости ».

Указанная сумма - это не окончательные данные. Были приглашены эксперты, которые устанавливают ущерб. Предварительная сумма названа, но продолжаются работы по оценке. Хизри Абакаров напомнил, что во время строительства аэропорта было вложено много денег и сил.

«Хочу предупредить всех провокаторов, которые работают в Дербенте с призывами разрушить некоторые объекты, а также провести незаконные акции: мы не позволим повторить аэропортовский сценарий в Дербенте! Мы знаем всех, кто занимается сейчас этой пропагандой!« - отмечает Хизри Абакаров

Региональные власти работали над тем, чтобы каждый дагестанец мог комфортно летать в другие регионы, чтобы мог зарабатывать благодаря туристам. Депутат уверен, что удастся установить личности всех, кто принимал участие в «позорном происшествии». Лица участников беспорядков попали на камеры видеонаблюдения.

Правительство будет требовать не просто привлечения к уголовной ответственности, но и возмещения денег. Эти лица будут добавлены в черный список. Они не смогут пользоваться аэропортом до тех пор, пока не возместят ущерб.

«Никому не позволено рушить, ломать чужое имущество безнаказанно!» - написал депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров

Депутат отметил, что уже известно, кто призывал жителей Дагестана нападать на тех, кто относится к другой национальности или религиозному сообществу.

«Все эти провокаторы тоже вносятся в черный список аэропорта!» - уточнил депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров

Депутат заверил, что на каждого провокатора уже собраны материалы, которые переданы для изучения сотрудникам правоохранительных органов.