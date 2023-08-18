Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет рассказал агентству «РИА Новости», что получение Украиной истребителей F-16 никак не отразится на ситуации в зоне СВО.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет обратился к США. Он отметил, что истребители будут гореть и взрываться, пусть американские партнеры Киева будут к этому готовы. Также политик отметил, что Россия не должна вести никаких переговоров с Украиной, власти которой позиционируют себя как террористы и агрессоры. Россия обязана одержать победу на поле боя, другого способа сохранить целостность страны нет.

«Это никоим образом не отразится на ходе спецоперации. Может как-то оттянуть, но никоим образом не остановит нашу решимость довести начатое до логического завершения», - высказал мнение депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет

Раньше считалось, что западное оружие неистребляемое. Бои в зоне спецоперации развеяли этот миф. Поэтому передача истребителей F-16 существенного значения для Украины не окажет, считает Михаил Шеремет.

В пятницу, 18 августа, датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен сообщил, что США разрешили Дании отправить истребители F-16 на Украину, пишет агентство ТАСС. Поставки будут осуществлены сразу после того, как украинские пилоты пройдут обучение. Аналогичное разрешение от США также пришло министерству Нидерландов.

«Могу подтвердить, что мы с министром обороны написали коллегам в США о наших вариантах. И вот мы получили дружеское письмо от госсекретаря США Энтони Блинкена, которое дает нам возможность действовать», - рассказал датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен

Ранее сообщалось, что обучение пилотов начнется в конце лета, значит, истребители можно передавать Киеву в следующем году. Обучением пилотов занимаются профессионалы из 11 стран.