Депутат Григоренко, который в зоне СВО потерял кисть, вышел из партии ЛДПР

Экс-депутат вернулся в Пермь из зоны СВО в конце 2023 года. Во время выполнения боевых задач он потерял кисть. Александр Григоренко прокомментировал решение выхода из партии, но ничего конкретного не сообщил.

Рассказал, что положительно оценивает работу лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого. Однако, на выборах президента намерен поддержать кандидатуру Владимира Путина.

«В условиях СВО и исторического вызова перед страной не вижу другого президента, кроме Владимира Путина. Все-таки, не зря больше года провел на фронте под его верховным командованием», — написал Григоренко.

Стать членом другой политической партии на данный момент Александр Григоренко не планирует.

Александр Григоренко активно ведет социальные сети. Он рассказывает о событиях, которые происходят в зоне СВО, о реабилитации после ранения, о своей жизни.

Кроме СВО, в мире происходят и другие вооруженные конфликты. Политолог Сергей Разгуляев спрогнозировал для интернет-издания «Подмосковье сегодня», что будет происходить в 2024 году в секторе Газа.