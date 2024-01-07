«Вплотную подойдем к третьей мировой войне»: озвучены прогнозы по Ближнему Востоку на 2024 год

Война в Газе будет продолжаться до полной очистики анклава от палестинцев. Такое мнение выразил политолог Сергей Разгуляев.

По его словам, прогноз по Ближнему Востоку на 2024 год довольно плачевный.

«Израиль не пойдет ни на какое прекращение огня, потому что преследует политику геноцида, откуда уже вытекает следующий факт: пока не уничтожат либо не выгонят последнего палестинца, прикрываясь чисткой ХАМАС, война не прекратится», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, Израилю нужна пустая территория сектора Газа, но в наступившем году география конфликта может разрастись и на весь Ближний Восток.

«В войну потихоньку будут втягиваться другие исламские группировки, поддерживающие ХАМАС и Палестину. Геноцид Палестины Израилем вызовет ответную реакцию мусульман по всему миру: страны Европы, поддерживающие Израиль, могут захлеснуть теракты, устроенные пока еще спящими радикалистами. В 2024 году мир может вплотную подойти к третьей мировой войне», — подытожил Разгуляев.

Ранее ЦАХАЛ объявил о завершении ликвидации инфраструктуры ХАМАС на севере сектора Газа.