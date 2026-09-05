Беременность, лабрадор и грандиозная свадьба: Надежда Сысоева рассказала, как видит будущее с возлюбленным Николаем

Надежда Сысоева поделилась планами на совместное будущее с молодым человеком Николаем. 42-летняя телеведущая призналась, что уже в следующем году мечтает стать мамой. Знаменитость также отметила, что предложение руки и сердца должно быть с сюрпризом — строго в фирменном стиле возлюбленного, сообщил Super.

По информации издания, о романе пары стало известно в марте 2026 года благодаря изданию Super, которое рассекретило их отношения. Сейчас влюбленные больше не скрывают своих чувств от камер и открыто говорят о них в социальных сетях и интервью. Так, Надежда поделилась об общих мечтах со своим 26-летним возлюбленным.

«Квартира уже есть у меня, у Коли. Мы хотим попробовать пожить за городом. Это Колина мечта. Чтобы я уже была с животиком. Хотелось бы уже. Еще мы хотели собаку завести, лабрадора, и сыграть грандиозную свадьбу», — разоткровенничалась Сысоева на шоу «Пара нормальных».

По данным издания, Сысоева неоднократно подчеркивала, что возраст для нее не является препятствием для материнства, и она настроена решительно. Поклонники уже активно обсуждают ее планы и гадают, когда же именно состоится долгожданное пополнение в семье.

Ранее Филипп Киркоров фразой «Пусть только рот откроют еще» прокомментировал свое отношение к возможной критике со стороны сына и дочери.