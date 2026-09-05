Сегодня, в июле 2026 года, когда мир снова балансирует на грани больших перемен, стоит вспомнить человека, который почти сто лет назад с пугающей точностью описал наши дни. Баварский провидец Алоис Ирльмайер видел «пыль, после которой все чернеет», гибель «Великого города» в Соединенных Штатах и финал, от которого стынет кровь у врагов России, но согревает душу ее народу. Его видения — это не сухая аналитика, а фильм, который он смотрел глазами будущего. И сегодня этот фильм начинает обретать реальность. Об этом пишут в материале РИА Новости .

Человек, которого не могла убить земля

Алоис Ирльмайер родился в семье фермера 8 июня 1894 года в крошечной баварской деревушке Шарам. Его обычная судьба могла бы затеряться в истории, если бы не Первая мировая война. В 1915 году во время одного из боев траншея обрушилась, и Алоис оказался погребен под землей. В темноте, задыхаясь, он увидел видение: к нему пробираются союзные войска, чтобы спасти. И когда его откопали, он узнал в спасителях тех самых людей из видения. После войны он женился, вырастил четверых детей и стал строителем колодцев. Именно тогда обнаружился его дар: он умел находить подземные источники воды с невероятной точностью. А с 1928 года к нему начали приходить видения о будущем.

Во время Второй мировой войны Ирльмайер предсказывал места бомбардировок и спас множество жизней. После войны к нему обращались с фотографиями пропавших близких — Алоис смотрел на снимок и сразу видел ответ. Денег за помощь не брал — просто помогал, кому мог. В 1947 году его обвинили в колдовстве и пытались засудить за мошенничество. Но в зале суда провидец доказал свой дар: точно описал судье, во что одета его жена и чем она занимается в этот самый момент. Судья отпустил его.

«Я рад, что могу уйти сейчас»

Ирльмайер предвидел собственную смерть в июле 1959 года. Незадолго до конца он сказал фразу, от которой становится не по себе: «Я рад, что могу уйти сейчас, потому что мне не придется пережить то, что я вижу».

Что же он видел?

«Пыль, после которой все чернеет»

Самое известное пророчество Ирльмайера касается Третьей мировой войны. Он говорил, что образы грядущих событий являлись ему как фильм. И этот фильм был страшен. По его словам, войне будут предшествовать «знаки в небе, которые увидят миллионы людей». Она начнется «дождливой ночью, незадолго до сбора урожая». А затем — само пекло.

Самое поразительное — описания техники и вооружений, которых в его время не существовало. Алоис рассказывал: «Там, где выпадает эта пыль, ничто не выживет. Ни деревьев, ни цветов, ни животных, ни травы. Все завянет и почернеет. Что это за пыль — я не знаю. Это длинная линия. Тот, кто пересечет ее, умрет». Химическое оружие? Биологическое? Ядерный пепел? Ответа нет. Но описание пугает своей конкретикой.

«Великий город в США будет уничтожен»

Ирльмайер видел, что конфликт охватит не только Европу, но и весь мир. И одним из первых ударов станет гибель «Великого города» в Соединенных Штатах. У Рейна, по его словам, все решится окончательно. «Из трех армейских группировок ни один солдат не сможет вернуться домой. Будет так много мертвых…»

Но самое поразительное — это то, что он увидел после катастрофы.

«Русский народ начнет верить во Христа»

Вот где видение баварского провидца обретает совершенно иное измерение. После глобального сражения, после всех ужасов, он увидел духовное возрождение России. «Русский народ начнет верить во Христа, и Крест снова будет почитаться, — говорил Ирльмайер. — Силой молитв христианства монстр из ада умрет, и даже молодежь снова начнет верить в Пресвятую Деву Марию».

По его словам, после войны произойдут изменения. «В это время климат изменится. Наступит долгое счастливое время, и те, кто доживут до него, будут очень счастливы».

Это пророчество перекликается с видениями афонского старца Стефана о «Великом обновлении» России и «сотнях годах покоя». Два провидца из разных стран, в разное время, увидели одно и то же: через испытания — к триумфу. Через катастрофу — к возрождению.

«Два мужчины убьют третьего»

Еще одно загадочное видение Ирльмайера касается начала конфликта. «Я вижу двух мужчин, которые убьют 'третьего высокопоставленного человека'. Им за это заплатят. Один из убийц — невысокий чернокожий мужчина, другой — высокий белый мужчина. Возможно, это произойдет на Балканах, но я не уверен».

После убийства «третьего» внезапно разразится война. «Я вижу пыль и три числа: 8, 8 и 9. Я не знаю, что означают эти числа». Эти слова до сих пор будоражат исследователей. Что за числа? Какое событие они кодируют? Ответов нет, но есть ощущение, что разгадка где-то рядом.