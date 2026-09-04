В европейской стране началась рассылка мобилизационных карточек: врачи и айтишники получили предписания

Польские мужчины и даже гражданские специалисты начали получать по почте мобилизационные карточки — армия заранее распределяет людей по задачам, чтобы в случае кризиса не терять время, и теперь врачи, айтишники и энергетики знают, где их место в случае войны. Об этом сообщает RMF 24.

Польская радиостанция RMF 24 сообщила о старте рассылки мобилизационных карточек военнообязанным и отдельным гражданским лицам. Это не повестки с требованием явиться в военкомат, а упреждающая мера: военные заранее определяют, кто и какую роль будет выполнять в экстренной ситуации. По данным издания, карточки получают не только резервисты, но и специалисты ключевых отраслей — врачи, IT-специалисты, логисты, а также работники энергетики, транспорта, связи и административных служб.



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