Убийство Столыпина как точка невозврата: Володин назвал смерть политика одной из причин революции 1917 года

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что трагическая гибель Петра Столыпина в 1911 году стала одним из ключевых факторов, предопределивших революционные события 1917 года и последовавшую за ними Гражданскую войну. По словам спикера, если бы не убийство выдающегося государственного деятеля, ход российской истории мог бы сложиться иначе, сообщил ТАСС.

Володин напомнил, что 5 сентября по старому стилю Петр Аркадьевич был смертельно ранен террористом в Киевском оперном театре. Это преступление, по убеждению председателя Госдумы, нанесло непоправимый удар по государственности и лишило страну реформатора, способного предотвратить надвигающийся кризис.

«Если бы его жизнь не оборвалась так рано, возможно, не случилось бы трагедии 1917 года и братоубийственной Гражданской войны. И 20 лет покоя смогли бы стать для страны временем развития и процветания. Важно помнить уроки истории и не повторять ошибок прошлого», — написал Володин в своем канале в «Максе».

Особое внимание Володин уделил масштабу личности Столыпина. Он подчеркнул, что благодаря аграрной и экономической реформам, проведенным премьер-министром, Российская империя к 1914 году демонстрировала впечатляющие темпы роста, входя в пятерку ведущих экономик мира. Утрата такого лидера, по мнению спикера, ослабила управленческий потенциал страны в преддверии тяжелых испытаний.

Кроме того, председатель Госдумы акцентировал вклад Столыпина в развитие парламентской системы. В год 120-летия российского парламентаризма, отметил Володин, важно помнить, сколько усилий Петр Аркадьевич приложил для того, чтобы превратить Думу в конструктивную и ответственную площадку. Его смерть, по словам спикера, лишила страну политического деятеля, умевшего находить компромиссы и принимать судьбоносные решения в переломные моменты истории.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения увеличило часы истории в 8-х классах до 3 в неделю с 1 сентября.