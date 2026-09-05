Регулярные поздние ужины могут серьезно нарушать работу желудочно-кишечного тракта и провоцировать изжогу, тяжесть в желудке и другие неприятные симптомы. Особенно опасно ложиться спать сразу после плотной еды. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава МО Людмила Сухорукова.

По словам специалиста, пищеварение не работает по принципу «положил еду в желудок — организм сам разберется». Это сложная система, в которой участвуют моторика желудка и кишечника, ферменты, желудочная кислота и сфинктеры. Причем у пищеварительной системы есть собственный суточный ритм.

«Когда мы едим ночью, мы заставляем организм работать в режиме, на который он не рассчитан», — объяснила Сухорукова.

Одним из самых частых последствий поздней еды врач назвала гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь. Когда человек ложится с полным желудком, кислотному содержимому проще попасть обратно в пищевод. В результате появляются изжога, кислая отрыжка и жжение за грудиной. При постоянном рефлюксе слизистая пищевода может повреждаться. В тяжелых случаях длительное воздействие кислоты способно привести к воспалению и другим серьезным изменениям пищевода.

Еще одна проблема — замедление моторики желудка. Во время сна пищеварительная система работает медленнее, поэтому еда может задерживаться в желудке дольше.

«Пища задерживается в желудке дольше, чем нужно. Это может вызывать чувство тяжести, переполненности, тошноту по утрам», — рассказала гастроэнтеролог.

Фото: [ istockphoto.com/AndreyPopov ]

Регулярные поздние приемы пищи также способны провоцировать функциональную диспепсию — состояние, при котором человека мучают тяжесть, вздутие, дискомфорт и слишком быстрое насыщение.

Оптимальный вариант — заканчивать ужин за 3–4 часа до сна, считает врач. Если вечером была тяжелая, жирная или жареная пища, лучше увеличить этот промежуток до 4–5 часов. А вот перед самым сном особенно нежелательны жирные и жареные блюда, острые продукты, шоколад, кофе, энергетики и алкоголь.

«Жиры замедляют эвакуацию из желудка, усиливают секрецию кислоты и стимулируют желчеотделение. Жареное мясо, картофель фри, жирные соусы — худший выбор для позднего ужина», — предупредила Сухорукова.

Опасность представляют и продукты, которые способны усиливать рефлюкс: острые блюда, лук, чеснок, перец, шоколад и алкоголь. При этом разовый поздний ужин — не катастрофа. Проблема возникает, когда еда непосредственно перед сном становится ежедневным ритуалом.

Диетолог Ольга Редина объяснила, как накормить школьника полезным завтраком, чтобы хватило сил до обеда — по ее словам, булки и сладкие хлопья дают быстрые углеводы, но не насыщают, а колбасу лучше заменить на запеченное мясо, яйцо или творожный сыр.