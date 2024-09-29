Депутат Журова считает опасной шутку Вяльбе об ударе РФ по Британии

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рекомендовала президенту Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе быть аккуратной в своих высказываниях, сообщил портал «Ленту.ру».

Депутат отметила, что прекрасно поняла шутку. Она не считает, что Елена Вяльбе серьезно говорила бы об ударе ракетами со стороны России по столице Великобритании. Однако западные политики воспринимают любые подобные заявления слишком серьезно.

Депутат Журова отметила, что России и НАТО не стоило бы выяснять отношения военным путем. Такой масштабный конфликт негативно отразится на развитии всего мира. Конфликт происходит между Украиной и Россией, поэтому нет смысла заявлять об ударе по Великобритании.

«Я бы поаккуратнее была с такими шутками однозначно. К сожалению, после таких слов на нее ополчатся на Западе, если это распространится. Хотя, говорю, она опять же пошутила, но они всегда считают, что мы не шутим», — высказала мнение депутат Светлана Журова.

Депутат уверена, что шутя, Елена Вяльбе дала понять, что спортивный конфликт необходимо решать более радикальными мерами. Так, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) выразила свое недовольство тем, что российских спортсменов не приглашают участвовать в международных турнирах. Она заявила, что ситуация сразу изменилась бы, если бы Кремль скинул на Лондон бомбу.

Спикер отметила, что страны мира всегда не любили Россию. Иногда они притворно притворялись. Как только Россия становится еще более сильной, чем была ранее, ее сразу пытаются как-то ослабить. Так будет происходить всегда, если не произойдет что-то глобальное в мировом порядке.

Ранее сообщалось, что 78-летняя реутовчанка хочет организовать массовый пробег в Донецке, чтобы поддержать жителей и защитников Донбасса.