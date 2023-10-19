Депутаты Госдумы могут запретить россиянам играть в World of Tanks

«World of Tanks вроде бы даже попадает под действие принятого накануне Госдумой законопроекта об информационных ресурсах, предлагающих оказание помощи противнику во время вооруженного конфликта. Не удивлюсь, если после вступления этого закона в силу Генпрокуратура выступит с инициативой блокировки подобных игр», - высказал мнение депутат Госдумы Антон Горелкин

На заседании Совета по физической культуре и спорту в четверг, 19 октября, президент поручил правительству внести изменения в законодательство относительно перевода на территорию России всех офисов и серверов игровых интернет-компаний, которые работают за пределами страны, пишет агентство «Интерфакс».

Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что геймерам необходимо предложить достойную замену. К изучению вопроса необходимо подключить несколько ведомств, в том числе Единый регулятор азартных игр.

Антон Горелкин напомнил, как разработчики World of Tanks активно заявили о поддержке Украины. Все деньги, которые были собраны с игроков из всего мира, в том числе и из России, будут переведены для помощи ВСУ.