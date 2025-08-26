Деревянная больница в Салехарде 1970-х годов постройки сошла со свай

По информации издания, обрушение произошло во вторник, 26 августа. Больница, которая считается одним из старейших зданий в городе, расположена на улице Свердлова. Деревянную двухэтажную лечебницу построили в 1970-х. После обрушения прием пациентов остановили. Предположительно, здание наклонилось из-за нарушения целостности фундамента.

По данным издания, до сегодняшнего дня прием пациентов велся регулярно. Когда люди снова смогут посетить больницу, не сообщается. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Глава города также оценил степень разрушений.

Корреспондент издания предоставил фото больницы: здание облицовано. На первый взгляд оно выглядит современно. После инцидента входная пристройка поднялась вверх и завалилась на основное здание.

По информации издания, в городе периодически происходят конфликтные ситуации из-за старых зданий. В прошлом году дом, который был признан аварийным, подперли деревянными брусьями. В нем продолжали жить люди. Метод с использованием брусьев вызвал резонанс. Фото массово публиковали, в том числе и федеральные СМИ.

